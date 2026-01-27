"Le dernier cercle" de retour sur TF1 samedi 14 février 2026 avec Arthur (vidéo)

Arthur vous donne rendez-vous sur TF1 samedi 14 février 2026 à 21:10 pour découvrir le 3ème numéro du jeu "Le dernier cercle". À nouveau, 50 candidats venus de toute la France vont s’affronter sur une série de questions qui feront chauffer leurs méninges.

Dans un décor spectaculaire, à 360 degrés, les candidats sont disposés en cercle autour d’Arthur. Il y a en tout 6 cercles qui correspondent chacun à un niveau de difficulté.

Dans chaque cercle, les candidats s’affrontent sur 6 catégories qui les obligent à utiliser toutes les compétences de leur cerveau : le visuel, le langage, le raisonnement, la mémorisation, le calcul et l’espace. Seuls les meilleurs – ceux qui ont le cerveau le plus complet - gagnent le droit de passer au cercle suivant.

Plus les candidats avancent dans les cercles, plus les questions sont difficiles et plus la sélection devient redoutable ! Jusqu’au dernier cercle où un seul candidat pourra jouer la finale et tenter de remporter les 50 000 euros.

Six cercles, six compétences du cerveau mais un seul vainqueur ! Qui aura le cerveau le plus complet ? Qui aura la capacité d’atteindre la finale et de gagner le jackpot ?

Et vous, devant votre télévision, serez-vous capable de défier votre cerveau jusqu’au dernier cercle ?