La 15ème édition de "Musiques en fête" rediffusée sur France 4 samedi 31 janvier 2026

Samedi 31 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera la 15ème édition de "Musiques en fête" présentée par Cyril Féraud et Judith Chaine depuis le théâtre antique d'Orange.

Musiques en fête a lieu chaque été depuis 2011 en ouverture de la saison des Chorégies d'Orange. Un spectacle exceptionnel dont la 15ème édition promet de rassembler tous les amoureux de la musique : curieux, néophytes et mélomanes !

Cette année, Musiques en fête rend hommage au cinéma ! Judith Chaine et Cyril Féraud retrouvent les 8 000 spectateurs du Théâtre antique d’Orange pour une soirée inoubliable placée sous le signe des émotions et de la magie du grand écran. À travers les plus belles musiques de films, mais aussi des extraits d’opéra, d’opérette, de comédie musicale et de chanson française, cet événement unique célèbrera la musique à travers une programmation éclectique.

Sur scène, des solistes de renom côtoieront de jeunes talents prometteurs et des invités prestigieux : artistes de la scène lyrique, instrumentistes virtuoses, danseurs, chanteurs et figures de la chanson française… 20 solistes et plus de 150 musiciens d’orchestre et artistes de chœur seront réunis pour faire vibrer le public dans un cadre à couper le souffle.

Avec Alexandre Tharaud, Ermonela Jaho, Marc Lavoine, Kevin Amiel, Arturo Chacón-Cruz, Pierre Génisson, Florina God, Diego Godoy, Jeanne Gollut, Nika Guliashvili, Anastasia Kobekina, Tomasz Kumegia, Neïma Naouri, Lucie Peyramaure, Camille Schnoor, Anne Sila et Léo Vermot-Desroches. Sans oublier la participation exceptionnelle de 350 enfants de Pop The Opéra.

Ils seront accompagnés par l’Orchestre national de Lyon, placé sous la direction d’Ariane Matiakh, Didier Benetti, Pierre Bleuse, Yvan Cassar et Clément Lonca, ainsi que par la Maîtrise des Bouches-du-Rhône, les artistes du Chœur de Parme et le Chœur de l’Opéra national Montpellier Occitanie.