"Danse avec les stars" vendredi 20 mars 2026 sur TF1, le prime de la bataille des juges

Vendredi 20 mars 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera le 7ème prime de "Danse avec les stars" dans lequel les juges vont quitter leur fauteuil pour danser avec les personnalités.

Après l'élimination la semaine dernière d'Angélique Angarni-Filopon et de son partenaire Yann-Alrick Mortreuil, la compétition "Danse avec les stars" continue sur TF1.

Cette semaine, le 7ème prime réserve de nouveaux défis pour les personnalités avec « la bataille des juges ».

Les membres du jury quittent leur fauteuil pour devenir les coachs et partenaires de danse des candidats. Ils choisissent la musique, participent à la création de la chorégraphie et, surtout, dansent sur le plateau aux côtés de leurs poulains.

Chris Marques dansera avec Juju Fitcats et Laure Manaudou.

Fauve Hautot dansera avec Samuel Bambi et Julien Lieb.

Jean-Marc Généreux dansera avec Lucie Bernardoni et Marcus.

Mel Charlot dansera avec Emma et Maghla.

Qui sera dans le haut du classement ? Qui va quitter la compétition ?

"Danse avec les stars", la bataille des juges, vendredi 20 mars 2026 à 21:10 sur TF1.