"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 1er février 2026 sur France 3

Dimanche 1er février 2026 à 13:25 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 1er février, en première partie, Michel Drucker proposera un hommage à Michel Delpech et recevra : Geneviève Delpech, Didier Barbelivien, Bénabar et Pascal Obispo.

En seconde partie, Michel Drucker recevra : Bénabar, Pascal Obispo, Frédéric Bourali, Stéphanie Le Quellec et Emmanuel Chaunu.