"Danse avec les stars" : Philippe Lellouche a été éliminé, Laure Manaudou sauvée (vidéo)

Ce troisième prime de "Danse avec les stars" avait pour thème « Les histoires personnelles ».
Après deux semaines sans élimination pour laisser les couples s'installer, la compétition est passée à la vitesse supérieure.
Les douze personnalités ont dansé pour raconter un moment fort de leur vie.
Philippe Lellouche et Katrina Patchett arrivés derniers du classement, se sont retrouvés face à Laure Manaudou et Yann-Alrick Mortreuil, arrivés derniers du classement du public.
C'est finalement Philippe Lellouche qui a quitté l'aventure, le public ayant choisi de sauver la championne de natation Laure Manaudou.