recherche
Divertissements

"Danse avec les stars" : Philippe Lellouche a été éliminé, Laure Manaudou sauvée (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 371
"Danse avec les stars" : Philippe Lellouche a été éliminé, Laure Manaudou sauvée (vidéo)

Vendredi 13 février 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal a présenté le troisième prime de "Danse avec les stars" à l'issue duquel Philippe Lellouche a été éliminé.

Ce troisième prime de "Danse avec les stars" avait pour thème « Les histoires personnelles ». 

Après deux semaines sans élimination pour laisser les couples s'installer, la compétition est passée à la vitesse supérieure.

Les douze personnalités ont dansé pour raconter un moment fort de leur vie.

Philippe Lellouche et Katrina Patchett arrivés derniers du classement, se sont retrouvés face à Laure Manaudou et Yann-Alrick Mortreuil, arrivés derniers du classement du public.

C'est finalement Philippe Lellouche qui a quitté l'aventure, le public ayant choisi de sauver la championne de natation Laure Manaudou.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Rasta Rockett&quot; à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

Le film "Rasta Rockett" à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

14 février 2026 - 12:28

Sur le même thème...

La pièce &quot;Le Père Noël est une ordure&quot; à revoir sur France 4 dimanche 15 février 2026

La pièce "Le Père Noël est une ordure" à revoir sur France 4 dimanche 15 février 2026

13 février 2026 - 09:42

A ne pas manquer...

&quot;Zone Interdite&quot; dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Zone Interdite" dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine…

13 février 2026 - 10:14 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...