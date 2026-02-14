"Danse avec les stars" : Philippe Lellouche a été éliminé, Laure Manaudou sauvée (vidéo)

Vendredi 13 février 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal a présenté le troisième prime de "Danse avec les stars" à l'issue duquel Philippe Lellouche a été éliminé.

Ce troisième prime de "Danse avec les stars" avait pour thème « Les histoires personnelles ».

Après deux semaines sans élimination pour laisser les couples s'installer, la compétition est passée à la vitesse supérieure.

Les douze personnalités ont dansé pour raconter un moment fort de leur vie.

Philippe Lellouche et Katrina Patchett arrivés derniers du classement, se sont retrouvés face à Laure Manaudou et Yann-Alrick Mortreuil, arrivés derniers du classement du public.

C'est finalement Philippe Lellouche qui a quitté l'aventure, le public ayant choisi de sauver la championne de natation Laure Manaudou.