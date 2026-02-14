recherche
Le spectacle "Amour" de Bérengère Krief diffusé sur CStar lundi 16 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 331
Lundi 16 février 2026 à 21:10, CStar diffusera le spectacle "Amour " Bérengère Krief. Après le succès de son premier one-woman-show très orienté "vannes" et personnages, elle revient avec une proposition beaucoup plus intime, hybride et visuelle.

Comme son nom l'indique, ce spectacle va parler essentiellement... d'amour.

Bérengère Krief s'intéresse à l'amour, du coup de foudre à la tempête des sentiments, et s'interroge : comment passe-t-on des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête ? Peut-on se faire des films et se prendre des vents en série ? Pourquoi quand on donne son cœur, on finit par se prendre la tête ?

En trois ans d'absence, elle avoue avoir raté son mariage mais perdu foi en l'humanité, en elle-même et en l'amour.

Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l'Australie, de Tinder au Cirque Pinder, elle a pas mal de choses à raconter.

