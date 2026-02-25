recherche
Divertissements

Le grand concert du Philharmonique de Vienne au Palais Garnier sur France 4 vendredi 27 février 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 février 2026 106
Le grand concert du Philharmonique de Vienne au Palais Garnier sur France 4 vendredi 27 février 2026 (vidéo)

Vendredi 27 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le grand concert du Philharmonique de Vienne au Palais Garnier capté le 11 mai dernier 2025.

Considéré comme l’un des meilleurs orchestres symphoniques au monde, l’Orchestre philharmonique de Vienne s’est produit pour la première fois de son histoire au Palais Garnier, le 11 mai 2025. Institution séculaire, cet orchestre est l’incarnation, depuis plus de 180 ans, de l’excellence musicale en Europe et à travers le monde.

Avec ce concert exceptionnel qui sera diffusé dans de nombreux radiodiffuseurs du monde entier, l’Orchestre philharmonique de Vienne accompagne, sous la direction du chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, des artistes parmi les plus brillants de la scène musicale internationale : la soprano Sonya Yoncheva, les ténors Juan Diego Flórez et Rolando Villazón, le baryton-basse Sir Bryn Terfel, et la pianiste Yuja Wang, interprétant certaines des plus belles pages du répertoire, de Tchaïkovski à Ravel, en passant par Bizet, Gounod, Massenet et Rachmaninov.

Une soirée unique, présentée par Stéphane Bern, pour nous faire entendre la magie d’un orchestre légendaire résonner dans un écrin d’architecture et d’Histoire : le Palais Garnier.

Avec : Sonya Yoncheva (soprano), Juan Diego Flórez (ténor), Rolando Villazón (ténor), Sir Bryn Terfel (baryton-basse), et Yuja Wang (pianiste).
Dernière modification le mercredi, 25 février 2026 11:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Retour à Howards End&quot; avec Anthony Hopkins à revoir sur France 5 vendredi 27 février 2026

"Retour à Howards End" avec Anthony Hopkins à revoir sur France 5 vendredi 27 février 2026

25 février 2026 - 11:25

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; mercredi 25 février 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

"La meilleure boulangerie de France" mercredi 25 février 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

25 février 2026 - 10:12

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

24 février 2026 - 11:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...