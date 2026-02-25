Le grand concert du Philharmonique de Vienne au Palais Garnier sur France 4 vendredi 27 février 2026 (vidéo)

Vendredi 27 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le grand concert du Philharmonique de Vienne au Palais Garnier capté le 11 mai dernier 2025.

Considéré comme l’un des meilleurs orchestres symphoniques au monde, l’Orchestre philharmonique de Vienne s’est produit pour la première fois de son histoire au Palais Garnier, le 11 mai 2025. Institution séculaire, cet orchestre est l’incarnation, depuis plus de 180 ans, de l’excellence musicale en Europe et à travers le monde.

Avec ce concert exceptionnel qui sera diffusé dans de nombreux radiodiffuseurs du monde entier, l’Orchestre philharmonique de Vienne accompagne, sous la direction du chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, des artistes parmi les plus brillants de la scène musicale internationale : la soprano Sonya Yoncheva, les ténors Juan Diego Flórez et Rolando Villazón, le baryton-basse Sir Bryn Terfel, et la pianiste Yuja Wang, interprétant certaines des plus belles pages du répertoire, de Tchaïkovski à Ravel, en passant par Bizet, Gounod, Massenet et Rachmaninov.

Une soirée unique, présentée par Stéphane Bern, pour nous faire entendre la magie d’un orchestre légendaire résonner dans un écrin d’architecture et d’Histoire : le Palais Garnier.

Avec : Sonya Yoncheva (soprano), Juan Diego Flórez (ténor), Rolando Villazón (ténor), Sir Bryn Terfel (baryton-basse), et Yuja Wang (pianiste).