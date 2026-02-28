2ème épisode de "Mariés au premier regard" lundi 2 mars 2026 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Lundi 2 mars 2026 à 21:10, M6 diffusera le deuxième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le deuxième épisode :

Vous allez assister au coup de foudre entre Julie et Mathieu et leur incroyable alchimie atteindra des sommets...

Antonin et Laury, compatibles à 90% marqueront-ils l'histoire de l'expérience en formant le couple le plus compatible jamais marié ? Pour ces deux célibataires ultra-perfectionnistes, la pression va monter d'un cran. En espérant que la rencontre avec Denis, le père ultra-protecteur, mais très stricte de Laurie, ne vienne pas perturber la cérémonie...

Vous ferez la connaissance de Jenna et Laurent qui vont vivre une expérience totalement inédite qui va bouleverser le concept de "Mariés au premier regard". En effet, il n'est pas improbable qu'ils ne se soient jamais croisés dans leur vie...

Extrait vidéo

"On a vécu des moments compliqués"

Dès l’enfance, Jenna a dû assumer des responsabilités d’adulte pour soutenir sa mère diagnostiquée bipolaire.