"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" spéciale gros boulets sur Gulli, lundi 2 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 142
Lundi 2 mars 2026 à 21:05, Gulli vous proposera de revoir le numéro de l'émission "Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" consacrée aux gros boulets.

Issa Doumbia et sa bande de chroniqueurs révèleront et commenteront avec humour et décalage le classement des vidéos spéciales gros boulets toutes plus drôles les unes que les autres.

De la 100ème position au podium final, découvrez des sportifs pas toujours très doués, des chanteurs en carton, des enfants très très maladroits, des journalistes qui dérapent. Bref, les plus gros boulets dans toutes les catégories !

Comme toujours, les chroniqueurs et les deux invités ne seront pas au bout de leur surprise : jeux, happenings, gages et surtout dossiers sont au programme de ce numéro ! Et Issa Doumbia risque de les surprendre : pour cette spéciale gros boulets, vous allez découvrir que les chroniqueurs et invités ont eux aussi quelques dossiers gros boulets à leur actif !

Capucine Anav et Chris Marques rejoignent cette ambiance survoltée pleine de vannes, de bonne humeur et de délires avec des vidéos à pleurer de rire !

Publié dans Divertissements
