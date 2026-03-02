1er épisode de "Top Chef" mercredi 4 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 4 mars 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg lancera la 17ème saison de "Top Chef" dont le premier épisode va se dérouler à Tignes. Au cœur des montagnes à 3000mètres d’altitude, les candidats vont revisiter le fromage fondu et croustillant et le fameux chocolat chaud...

Fromage fondu, gratins, plats de grands-mères, chocolat chaud, gaufres... 8 Français sur 10 affirment trouver réconfort dans ces “plats doudous”, connus sous le nom de comfort food. Aujourd’hui, les plus grands chefs s’approprient ces préparations roboratives peu raffinées en apparence et déploient tout leur talent pour les élever au rang de mets gastronomiques tout en préservant leur caractère gourmand.

C’est notamment le cas de Yannick Alleno*** à Courchevel, qui sublime les spécialités savoyardes grâce à ses sauces extraites, ou d’Emmanuel Renaut*** qui a inauguré un bar à fondue à proximité de son restaurant triplement étoilé. Sébastien Vauxion** propose quant à lui un menu spécial montagne élaboré en collaboration avec un Meilleur Ouvrier de France fromager, tandis que René et Maxime Meilleur** ont été précurseurs en transformant la raclette en plat gastronomique avec leur fameuse “raclette aérienne”.

Voici ce qui attend les candidats...

Cette semaine, le jury de Top Chef a décidé d’envoyer les candidats dans le sanctuaire de la comfort food : un restaurant de montagne où clients et grands chefs attendent impatiemment leurs créations pour un menu alliant réconfort et gastronomie.

À Tignes, dans le restaurant “Le Panoramic” à 3000 mètres d’altitude, les candidats vont revisiter le fromage fondu et croustillant puis le fameux chocolat chaud, sous l’oeil des jurés et des chefs invités Clément Bouvier (chef du Panoramic) et Yann Couvreur.

Qui parviendra le mieux à métamorphoser ces plats simples en chefs-d’œuvre culinaires impressionnants ?

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

"C'est un banger."

Ce candidat mélange les gastronomies italienne et française en réalisant un tiramisu au parmesan !