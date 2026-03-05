recherche
Les invités de "100% logique" samedi 7 mars 2026 sur France 2 avec Cyril Féraud

Samedi 7 mars 2026 à 21:10, Cyril Féraud présentera sur France 2 un nouveau numéro du jeu-événement "100% logique : la réponse est sous vos yeux". Voici les invités qui joueront à ses côtés dans cet inédit.

Quels que soient son âge, son niveau d’études ou de connaissances, tout le monde peut participer. Un enfant de 8 ans a autant de chance de gagner qu’un adulte de 80 ans, car, pour chaque question, la réponse est « sous vos yeux », mais encore faut-il la voir !

100 candidats s’affrontent pour tenter d’aller le plus loin possible dans le jeu et décrocher la cagnotte pouvant grimper jusqu’à 100 000 €.

Ils vont devoir répondre à une série de questions : de la plus facile (celle à laquelle 95 % des Français peuvent répondre) à la plus difficile (celle à laquelle seulement 1 % de la population est capable de répondre).

En début d’émission, les 100 candidats reçoivent la somme de 1 000 €. Mais en cas de mauvaise réponse ils sont éliminés, et leurs 1 000 € vont faire grimper la cagnotte globale de l’émission. Le dernier ou les derniers candidats en lice auront la possibilité de répondre à l’ultime question : celle à laquelle seulement 1 % de la population est capable de répondre, et de décrocher la cagnotte pouvant atteindre 100 000 €.

Qui réussira à déjouer tous les pièges et à répondre à l’ultime question ? Ce quiz événement va permettre aux téléspectateurs de tester leur logique, leur bon sens, mais aussi de se mesurer à tous les autres membres de la famille !

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Pauline Déroulède, Noom Diawara et Philippe Lavil.

Toujours plus de 100 % logique !

La plateforme france.tv propose en exclusivité le quiz interactif en ligne 100 % logique.

Le public peut jouer à tout moment à tester sa logique sur la plateforme france.tv ! Une question quotidienne et 1 jeu hebdomadaires de 10 questions sont ainsi proposés chaque semaine !

