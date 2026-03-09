"Top Chef" mercredi 11 mars 2026 sur M6, 2ème épisode au Touquet, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 11 mars 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 2ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" dont le premier épisode va se dérouler au Touquet.

Poissons fraîchement pêchés et simplement grillés, salades légères, cornets glacés et beignets gourmands, ce sont autant de plaisirs que l’on déguste à la plage.

Un terrain de jeux que les grands chefs d’aujourd’hui investissent de plus en plus ! Ils s’installent en bord de mer, gardent la simplicité des plats mais y apportent leur audace et leur gastronomie.

C’est le cas d’Alexandre Gauthier avec sa cabane gastronomique les pieds dans l’eau où l’on retrouve plateaux de fruits de mer, fish and chips, beignets sucrés... Mais aussi de Christopher Coutanceau à La Rochelle, Éric Frechon à Biarritz ou encore Pierre Gagnaire à Châtelaillon

Voici ce qui attend les candidats...

Cette semaine, le jury de Top Chef a décidé de challenger les candidats sur cette gastronomie de plage, et ils vont retrouver clients et grands chefs qui les attendent pour qu’on leur propose un menu de bord de mer.

Accompagnés des chefs invités Alexandre Gauthier et Jeffrey Cagnes, les candidats vont revisiter la gastronomie de plage en sublimant du poisson grillé, des moules- frites et des beignets.

Qui saura le mieux transformer ces plats simples en plats culinairement impressionnants ?

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

"Tu crois que tu as le temps de laver ou quoi ?"

En pleine épreuve, certains candidats ne connaissent vraiment pas le stress !