recherche
Divertissements

"Top Chef" mercredi 11 mars 2026 sur M6, 2ème épisode au Touquet, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 9 mars 2026 177
"Top Chef" mercredi 11 mars 2026 sur M6, 2ème épisode au Touquet, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 11 mars 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 2ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" dont le premier épisode va se dérouler au Touquet.

Poissons fraîchement pêchés et simplement grillés, salades légères, cornets glacés et beignets gourmands, ce sont autant de plaisirs que l’on déguste à la plage.

Un terrain de jeux que les grands chefs d’aujourd’hui investissent de plus en plus ! Ils s’installent en bord de mer, gardent la simplicité des plats mais y apportent leur audace et leur gastronomie.

C’est le cas d’Alexandre Gauthier avec sa cabane gastronomique les pieds dans l’eau où l’on retrouve plateaux de fruits de mer, fish and chips, beignets sucrés... Mais aussi de Christopher Coutanceau à La Rochelle, Éric Frechon à Biarritz ou encore Pierre Gagnaire à Châtelaillon

Voici ce qui attend les candidats...

Cette semaine, le jury de Top Chef a décidé de challenger les candidats sur cette gastronomie de plage, et ils vont retrouver clients et grands chefs qui les attendent pour qu’on leur propose un menu de bord de mer.

Accompagnés des chefs invités Alexandre Gauthier et Jeffrey Cagnes, les candidats vont revisiter la gastronomie de plage en sublimant du poisson grillé, des moules- frites et des beignets.

Qui saura le mieux transformer ces plats simples en plats culinairement impressionnants ?

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

"Tu crois que tu as le temps de laver ou quoi ?"
En pleine épreuve, certains candidats ne connaissent vraiment pas le stress !

 

Voir également :

La 17ème saison de "Top Chef" diffusée à partir du 4 mars 2026 sur M6, voici toutes les nouveautés
Dernière modification le lundi, 09 mars 2026 13:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquêtes criminelles&quot; : Curtis ou la chasse à courre, qui a tué Élisa Pilarski ? mercredi 11 mars 2026 sur W9

"Enquêtes criminelles" : Curtis ou la chasse à courre, qui a tué Élisa Pilarski ? mercredi 11 mars 2026 sur W9

09 mars 2026 - 13:56

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; lundi 9 mars 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

"La meilleure boulangerie de France" lundi 9 mars 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

09 mars 2026 - 09:40

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 11 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 11 mars 2026, les invités reçus par Aug…

09 mars 2026 - 12:14 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...