recherche
Divertissements

Inédit de "Cauchemar en cuisine" à Saint-Bonnet-en-Champsaur mardi 31 mars 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 mars 2026 229
Inédit de "Cauchemar en cuisine" à Saint-Bonnet-en-Champsaur mardi 31 mars 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

Mardi 31 mars 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Pour ce nouvel inédit de "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest intervient à Saint-Bonnet-en-Champsaur, au cœur des Hautes-Alpes. C’est ici que Béatrice et Stéphane ont ouvert leur restaurant il y a presque trois ans.

Dès son arrivée, le chef est frappé par l’état des lieux : désordre dès l’entrée, salle sombre et sans âme... Et, en cuisine, la situation se dégrade avec une hygiène plus que douteuse : hotte encrassée, paniers de friteuse noirs et frigo envahi par la glace. Pour Philippe Etchebest, c’est un véritable choc !

Mais derrière ces problèmes se cache aussi l’histoire d’un couple dont l’attitude intrigue rapidement le chef. Et si cette complicité affichée n’était en réalité qu’une façade ?

Entre révélations, tensions et remise en question, Philippe Etchebest va devoir démêler le vrai du faux pour tenter de sauver ce restaurant.

Dernière modification le mardi, 10 mars 2026 18:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C ce soir&quot; mardi 10 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" mardi 10 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

10 mars 2026 - 19:33

Sur le même thème...

&quot;Une famille en Or&quot; jeudi 12 mars 2026 sur TMC, la famille Ferrari Vs la famille Tsamere

"Une famille en Or" jeudi 12 mars 2026 sur TMC, la famille Ferrari Vs la famille Tsamere

10 mars 2026 - 14:59

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 12 mars 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

10 mars 2026 - 10:43 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...