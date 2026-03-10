Inédit de "Cauchemar en cuisine" à Saint-Bonnet-en-Champsaur mardi 31 mars 2026 sur M6 avec Philippe Echebest

Mardi 31 mars 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Pour ce nouvel inédit de "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest intervient à Saint-Bonnet-en-Champsaur, au cœur des Hautes-Alpes. C’est ici que Béatrice et Stéphane ont ouvert leur restaurant il y a presque trois ans.

Dès son arrivée, le chef est frappé par l’état des lieux : désordre dès l’entrée, salle sombre et sans âme... Et, en cuisine, la situation se dégrade avec une hygiène plus que douteuse : hotte encrassée, paniers de friteuse noirs et frigo envahi par la glace. Pour Philippe Etchebest, c’est un véritable choc !

Mais derrière ces problèmes se cache aussi l’histoire d’un couple dont l’attitude intrigue rapidement le chef. Et si cette complicité affichée n’était en réalité qu’une façade ?

Entre révélations, tensions et remise en question, Philippe Etchebest va devoir démêler le vrai du faux pour tenter de sauver ce restaurant.