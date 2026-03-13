recherche
La cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques d'hiver diffusée sur France 2 dimanche 15 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 13 mars 2026 45
La cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques d'hiver diffusée sur France 2 dimanche 15 mars 2026

Dimanche 15 mars 2026 à partir de 20:25, France 2 diffusera en direct la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques d'hiver de Milano Cortina.

Après une dernière journée de compétition, France Télévisions vous donne rendez-vous dimanche soir pour une nouvelle et ultime soirée inoubliable à l’occasion de la clôture des Jeux Paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026.

Une soirée unique à vivre en direct, en compagnie de Cécile Grès, Alexandre Boyon et Marie Bochet, qui marquera la fin de cet événement, où émotions fortes et exploits monumentaux auront laissé une trace dans la mémoire de millions de Français.

Depuis le Stadio Olimpico del Ghiaccio — le Stade olympique de curling de Cortina d’Ampezzo —, la cérémonie, qui promet d'être une grande fête, clôturera en beauté cette aventure humaine et sportive mémorable.

L'occasion pour les spectateurs de célébrer les athlètes du monde entier qui défileront une dernière fois animés par la fierté de leurs performances.

Suivez nous...