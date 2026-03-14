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"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 15 mars 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 311
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 15 mars 2026 sur France 3

Dimanche 15 mars 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 15 mars 2026, en première partie, Michel Drucker recevra : Patrick Bruel, Marine Delterme, Stéphane Freiss et Pierre Perret.

En seconde partie, Michel Drucker recevra : Thierry Beccaro, Gaëtan Roussel, Diane Segard, Adeline Hazan et Emmanuel Chaunu.

Dernière modification le samedi, 14 mars 2026 10:10
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