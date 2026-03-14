"Mariés au premier regard" lundi 16 mars 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 4ème épisode (vidéo)

Lundi 16 mars 2026 à 21:10, M6 diffusera le quatrième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le quatrième épisode :

Vous allez assister à une rencontre exceptionnelle et complètement inédite entre Jenna et Laurent.

Vous retrouverez Julie et Mathieu ce couple au record de coup de foudre au premier regard : 9 sur 10. Vous saurez si ce pourcentage tiendra ou pas toutes ses promesses pendant leur voyage de noces.

Enfin, vous découvrirez ce que Marie va annoncer à Alexandre la veille de son mariage. Va-t-il, comme il le craint, ne jamais rencontrer cette femme avec laquelle il est si compatible ?

Extrait vidéo

"Ça fait monter encore plus la tension"

Au lendemain du mariage, Mathieu et Julie se découvrent de plus en plus complices