"Mariés au premier regard" lundi 16 mars 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 4ème épisode (vidéo)

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.
Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !
Dans le quatrième épisode :
Vous allez assister à une rencontre exceptionnelle et complètement inédite entre Jenna et Laurent.
Vous retrouverez Julie et Mathieu ce couple au record de coup de foudre au premier regard : 9 sur 10. Vous saurez si ce pourcentage tiendra ou pas toutes ses promesses pendant leur voyage de noces.
Enfin, vous découvrirez ce que Marie va annoncer à Alexandre la veille de son mariage. Va-t-il, comme il le craint, ne jamais rencontrer cette femme avec laquelle il est si compatible ?
|Extrait vidéo
"Ça fait monter encore plus la tension"
Au lendemain du mariage, Mathieu et Julie se découvrent de plus en plus complices