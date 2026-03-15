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Inédite, la pièce "Marinella" avec Victoria Abril diffusée sur France 2 mardi 17 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 146
Inédite, la pièce "Marinella" avec Victoria Abril diffusée sur France 2 mardi 17 mars 2026

Mardi 17 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Marinella", un moment de théâtre intense et vibrant porté par la présence magnétique de Victoria Abril capté à l'espace culturel Bernard Dague (Louvres).

Entre émotion, humour et éclats de vérité, cette œuvre captivante explore les failles et la force d’une femme inoubliable.

Un rendez-vous événement qui offre au grand public l’occasion de découvrir ou redécouvrir un spectacle salué par la critique.

L'histoire en quelques lignes...

Peindre pour l’amour de l’art, essayer d’en vivre ou d’en survivre, Claudia n’en demande pas plus ! Surtout que c’est son mari qui l’entretient, fasciné par cette femme si talentueuse !

Mais quand l’entreprise de sardines Marinella propose un gros chèque à Claudia pour utiliser ses peintures, le dilemme va être terrible !

Vendre son âme au diable ou rester une artiste incorruptible ? Faust n’est pas loin…

Avec : Victoria Abril, Didier Brice, Isabelle de Botton, Christophe Canard, Philippe Touzel, Loïs Vial.

Une pièce écrite par Franck Buirod, mise en scène par Julien Alluguette.

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