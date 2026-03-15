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La fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne à revoir sur France 4 mardi 17 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 114
La fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne à revoir sur France 4 mardi 17 mars 2026

Mardi 17 mars 2026 à 21:00, France 4 rediffusera la Fête de la Saint-Patrick & de la Bretagne captée en 2023 par Guillaume Klein.

En 2023, la Fête de la Saint-Patrick a invité la Bretagne à venir célébrer son quinzième anniversaire lors d’une soirée événement au Dôme de Paris. Avec pour la première fois la participation exceptionnelle de Dan Ar Braz et la commémoration sur scène des 70 ans du Bagad de Lann Bihoué.

Les Marins d’Iroise et le pipe band de musique écossaise le Samarobriva Pipe Band étaient également de la partie, ainsi que l’un des meilleurs cercles de danse de Bretagne, le Cercle du Croisty, plusieurs fois nominé Meilleur groupe de danse bretonne.

Enfin, les Irlandais Danceperados of Irlande, acclamés dans toute l’Europe, sont venus compléter cette affiche exceptionnelle.

Un voyage dans l’âme d’une tradition bien vivante !

Dernière modification le dimanche, 15 mars 2026 11:58
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Publié dans Divertissements, Mardi
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