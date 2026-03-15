"Cauchemar en cuisine" à Criquebeuf-sur-Seine mardi 17 mars 206 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Mardi 17 mars 2026 à 21:10, M6 rediffusera le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Criquebeuf-sur-Seine.

Le chef Etchebest va intervenir à Criquebeuf-sur-Seine, dans le restaurant de Laurence et David, un établissement qu’ils ont repris il y a cinq ans. Ils sont épaulés par Martine, et tous les trois forment une équipe de choc !

Décoration vétuste, service en tongs : sans surprise, les craintes du chef se sont vite confirmées, et les problèmes se sont enchaînés les uns après les autres, entre viandes servies crues et produits périmés à table !

Évidemment, les propriétaires avaient complètement perdu le contrôle de la situation.

Mais si le chef Etchebest veut les aider, il va falloir qu’il comprenne pourquoi ils en sont arrivés à un tel point.

Extrait vidéo

"Elle est où ta poubelle ?"

Le chef Etchebest va de surprise en surprise en inspectant la cuisine de cette restauratrice...