La 33ème cérémonie des Victoires de la Musique Classique en direct sur France 3 vendredi 20 mars 2026

Vendredi 20 mars 2026 à 21:10, en direct du Quartz de Brest, France 3 diffusera la 33ème cérémonie des Victoires de la Musique Classique présentée par Alex Vizorek accompagné de Clément Rochefort.

Cette année encore, les Victoires de la Musique Classique promettent une grande fête d'exception, mêlant émotions et célébrations. Rendez-vous incontournable du paysage musical français, les Victoires de la Musique Classique célèbrent l'excellence, la créativité et la virtuosité des artistes de la scène classique.

Les nommés, les femmes à l’honneur

Fidèle à sa tradition, la sélection des nommés illustre une fois encore dynamisme du monde classique, incarné par une nouvelle génération d’artistes aux profils variés. Cette année, un fait marquant s’impose : sur les 16 artistes nommés, 12 sont des femmes musiciennes.

Une première bretonne historique

Pour la première fois de son histoire, la cérémonie pose ses valises en Bretagne, au Quartz de Brest, avec l'Orchestre national de Bretagne placé sous la direction de Nicolas Ellis. Un choix symbolique qui témoigne du rayonnement de la vie musicale en région et de la vitalité des territoires.

Un duo de présentateurs inédit

La soirée sera présentée par Alex Vizorek et Clément Rochefort, deux personnalités que le public des Victoires connaît bien !

Avec sa curiosité et son sens de l’humour, Alex Vizorek, humoriste et chroniqueur radio et télé, aime faire dialoguer la musique classique avec le public d’aujourd’hui.

Clément Rochefort, producteur à France Musique, anime depuis 2018 l’émission Générations France Musique, le live et coprésente les Victoires de la Musique Classique depuis 2022.

Des artistes d'exception à l'honneur

Figure incontournable de l'art lyrique, Bryn Terfel, l'un des plus grands barytons d'aujourd'hui, recevra une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Ce chanteur gallois, profondément ancré dans la culture celtique, sera célébré dans un écrin breton qui résonne naturellement avec ses racines.

La soirée mettra également à l'honneur Katia et Marielle Labèque, duo pianistique emblématique qui fascine le public depuis plus de cinquante ans. Sœurs complices et musiciennes hors normes, elles ont révolutionné l'art du piano à quatre mains, explorant avec audace un répertoire qui va du baroque aux créations contemporaines, en passant par le minimalisme américain et les musiques du monde.

L'Ensemble Matheus, fondé et dirigé par le claveciniste et chef d'orchestre Jean-Christophe Spinosi, basé à Brest depuis sa création il y a 35 ans, apportera la touche baroque de la soirée. L’ensemble s'est imposé comme l'une des formations de référence en Europe. Leur approche vivante et passionnée des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles séduit les publics du monde entier.

La cérémonie s'ouvrira sur une séquence dansée spectaculaire, chorégraphiée par Mehdi Kerkouche, avec les danseurs de sa compagnie et des enfants du Conservatoire de Brest. Une ouverture qui donnera le ton d'une soirée placée sous le signe de la transmission et du partage.

Une ouverture vers de nouveaux horizons musicaux

Pour la première fois, les Victoires de la Musique Classique accueillent la musique de jeux vidéo dans leur programmation. La bande originale du jeu Clair-Obscur, mêlant jazz, métal et classique, s’est imposée comme un phénomène musical mondial. Composée par le Français Lorien Testard et portée par la voix lyrique d'Alice Duport-Percier, elle cumule des centaines de millions d’écoutes. Une première qui témoigne de la volonté de la cérémonie d'embrasser toutes les facettes de la création musicale contemporaine.