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"J’aime à dire" de retour vendredi 20 mars 2026 sur France 4 dans un nouveau format inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 74
"J’aime à dire" de retour vendredi 20 mars 2026 sur France 4 dans un nouveau format inédit

Vendredi 20 mars 2026 à 21:00, l'émission "J’aime à dire" fera son grand retour sur France 4 pour une nouvelle édition placée sous le signe de la créativité et de l’éloquence.

Cette année, l’émission se décline dans un format inédit : un documentaire de 52 minutes qui dresse le portrait de cinq jeunes lauréats et met en lumière leurs parcours, suivi d'un format 100% numérique quelques jours plus tard.

Le projet J’aime à dire poursuit un triple objectif : susciter la créativité des jeunes, développer leurs capacités rhétoriques, et encourager la prise de parole en public, seul ou en collectif.

Le thème proposé cette année pour guider l'écriture de leur texte est "Allo la terre".

Le documentaire "J'aime à dire"

Le documentaire trace les portraits et les parcours des 5 jeunes, leurs préparatifs, leurs déclamations en public. À travers leurs témoignages et la captation de leurs prestations, le film explore leur passion pour l’écriture et la prise de parole, les efforts accomplis, les encouragements reçus et la progression de chacun dans la maîtrise de l’expression écrite et orale.

Le programme entend également contribuer à déconstruire les stéréotypes, notamment ceux qui touchent les jeunes issus de toute la France (banlieues, métropole, zones rurales et outre-mer), en valorisant leur talent, leur travail et leur engagement. Donner la parole à celles et ceux qui ont « quelque chose à dire » est au cœur du dispositif.

Nous retrouvons dans ce documentaire les parrains de l’édition 2026, la comédienne Isabelle Carré et le musicien Abd Al Malik, ainsi que Raphäl Yem, qui entourent les prestations des candidats lors des déclamations.

Les portraits :

  • Ayachi Fath : 22 ans, étudiant - comédien, Île-de-France - Hauts-de-Seine (92)
  • Emilia Nobler : 23 ans, commerciale dans la cosmétique, Provence-Alpes-Côte d’Azur - Bouches-du-Rhône (13)
  • Imrany Amada Assoumany : 18 ans, lycéen, Mayotte (976)
  • Maël Criniere : 21 ans, étudiant, Nouvelle-Aquitaine - Dordogne (24)
  • Zoe Matahri Thiebaut : 18 ans, étudiante, Grand Est - Meurthe-et-Moselle (54).

Le format numérique

Mi avril, France Télévisions proposera un format 100% numérique de "J'aime à dire".

Cette émission animée par Raphäl Yem proposera l'intégralité des déclamations des 15 candidats devant un public de jeunes issus des zones rurales. Isabelle Carré et Abd Al Malik dialogueront avec eux, Nacer Boubekeur les interviewera et les encouragera.

Laurent Delahousse, Leila Kaddour, Jean Baptiste Marteau, Féris Barkat seront interviewés par des jeunes et  s'adresseront à eux à travers des pastilles de soutien et de conseils précieux.

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