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"Le Bigdil" : Spéciale colocs vendredi 20 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 190
"Le Bigdil" : Spéciale colocs vendredi 20 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

Vendredi 20 mars 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui célèbre cette semaine les joies et les galères de la colocation !

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale colocs

Pour ce nouvel épisode inédit, "Le Bigdil" célèbre les joies (et les galères) de la colocation ! Vie en communauté pour les uns, véritable champ de bataille pour les autres… Alors, la cohabitation sera-t-elle paisible ou totalement explosive entre nos candidats ?

À la tête de cette joyeuse cohabitation, Vincent Lagaf' distribue les rôles avec son énergie légendaire, pendant que Bill, gardien sourcilleux du "pot commun", veille sur les cadeaux… et sur chaque euro en circulation.

Les baguettes, le frigo et le dressing du Bigdil... Les candidats devront tenter leur chance et défier le sort pour aller le plus loin possible. À la clé : de l’argent, des cadeaux spectaculaires et, peut-être, le rêve ultime… la mythique voiture.

Dernière modification le mercredi, 18 mars 2026 11:32
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