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Nouvel inédit du "Quiz des champions" avec Flavie Flament samedi 21 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 mars 2026 164
Nouvel inédit du "Quiz des champions" avec Flavie Flament samedi 21 mars 2026 sur France 2

Samedi 21 mars 2026 à 21:10, la Ligue des champions des jeux TV revient sur France 2 dans un nouvel inédit du "Quiz des champions" présenté par Flavie Flament.

Flavie Flament succède à Cyril Féraud à la présentation du "Quiz des champions". C’est la première fois que l’animatrice prend les commandes d’un jeu, et sa première apparition en prime time sur France  2.

Un casting d’exception pour une confrontation de légende

Samedi 21 mars 2026, 10 des plus grands champions de jeux TV français, toutes chaînes confondues : Les 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Questions pour un champion et Tout le monde a son mot à dire, s’affrontent dans une compétition qui s’annonce épique.

Émilien, le champion le plus titré de l’histoire des jeux télé, et Joël, deuxième plus grand champion de Tout le monde veut prendre sa place, participent pour la première fois à cette compétition unique, tandis que d’autres reviennent pour prendre leur revanche.

Le grand vainqueur remportera 20 000 € à reverser à l’association de son choix, et inscrira son nom au palmarès du "Quiz des champions".

Alors, qui succédera à Xavier, déjà doublement vainqueur du Quiz des champions ?

Les 10 héros de la soirée :

  • Émilien : Champion des 12 coups de midi et champion le plus titré de l’histoire des jeux télé français
  • Éric : Champion des 12 coups de midi
  • Xavier : Champion des 12 coups de midi et 2 fois vainqueur du Quiz des champions
  • Joël : 2e plus grand Champion de Tout le monde veut prendre sa place avec 173 victoires
  • Dominique : Champion de Tout le monde veut prendre sa place avec 150 victoires
  • Sandrine : Championne de Tout le monde veut prendre sa place avec 142 victoires
  • Enzo : Plus grand champion de l’histoire du Grand Slam
  • Élise : Championne de Slam
  • Aude : Championne de Questions pour un champion
  • Nicolas : Champion de Questions pour un champion

Flavie Flament vous entraîne dans l’univers fascinant des plus grands champions : suspense, stratégie et émotions seront au rendez-vous !

Une soirée qui s’annonce inoubliable, où chaque question peut bouleverser le classement et désigner le champion des champions.

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