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"Le Prime des vérités", spéciale zéro tabou mercredi 25 mars 2026 sur W9 avec Cyril Hanouna

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 23 mars 2026 202
"Le Prime des vérités", spéciale zéro tabou mercredi 25 mars 2026 sur W9 avec Cyril Hanouna

Mercredi 25 mars 2026 à 21:25, Cyril Hanouna présentera en direct sur W9 un second numéro du "Prime des vérités" dans lequel la transparence sera totale...

"Le Prime des vérités" est de retour pour une soirée d’aveux et de révélations qui promet de marquer les esprits.

Des invités exceptionnels, parmi lesquels Laurence Boccolini, Vincent Cerutti, viendront répondre aux questions que tout le monde se pose. Secrets longtemps gardés, désaccords assumés, réconciliations inattendues : cette fois, impossible d’esquiver.

Les chroniqueurs joueront, eux aussi, le jeu de la transparence, prêts à répondre sans détours et à livrer des confidences parfois bouleversantes.

Aux commandes, Cyril Hanouna orchestre un prime intense, sans filtre ni langue de bois, où vérité et émotion s’entremêlent.

Dernière modification le lundi, 23 mars 2026 15:14
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