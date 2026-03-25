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"Danse avec les stars" fête ses 15 ans vendredi 27 mars 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 mars 2026 125
"Danse avec les stars" fête ses 15 ans vendredi 27 mars 2026 sur TF1

Vendredi 27 mars 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal fêtera les 15 ans de "Danse avec les stars" dans un prime événementiel qui va réunir les couples emblématiques des précédentes saisons.

En 15 ans d'existence, ce sont plus de 1950 chorégraphies, 880 costumes et 149 personnalités, accompagnés par 30 danseurs professionnels, qui ont foulé le parquet de danse le plus célèbre de France !

Cette saison, ils ne sont désormais plus que 7 à s'élancer sur le parquet : Julien Lieb (chanteur), EMMA, (chanteuse), Juju Fitcats, (youtubeuse et animatrice), Maghla (streameuse la plus suivie de France), Samuel Bambi (humoriste), Lucie Bernardoni (chanteuse, parolière et coach vocale) et Marcus (créateur de contenus).

Mais ils ne seront pas les seuls à faire le show vendredi soir prochain… Pour ce prime anniversaire des couples emblématiques de l'émission se reformeront le temps d'une chorégraphie !

Ainsi, retrouvez les duos iconiques suivants :

  • Alizée & Grégoire Lyonnet
  • Amel Bent & Christophe Licata
  • Florent Manaudou & Elsa Blois
  • Loïc Nottet & Denitsa Ikonomova.

Mais aussi de nombreuses surprises et happenings au cœur de ce prime spécial des 15 ans de "Danse avec les stars".

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