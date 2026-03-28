"Mariés au premier regard" lundi 30 mars 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 6ème épisode (vidéo)

Lundi 30 mars 2026 à 21:10, M6 diffusera le sixième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le sixième épisode :

Mélanie et Lucile seront suspendues à la réponse des deux hommes avec qui elles sont compatibles. Alex et Antoine, ces deux hommes très différents aux personnalités radicalement opposées, mais qui seront bientôt peut-être beaux-frères vont-ils accepter ce double mariage ou refuser de briser le rêve des deux sœurs fusionnelles ?

Perrine et Alexandre seront dépassés par l'intensité de leur rencontre. L'attirance physique entre eux sera si forte qu'elle va prendre tout le monde au dépourvu à commencer par eux-mêmes...

Et vous retrouverez Julie et Mathieu, fous l'un de l'autre à peine 48 heures après leur mariage. Le coup de foudre entre eux ne fait que se confirmer : ils n'ont plus aucun doute, l'un et l'autre ont trouvé leur âme sœur au point que Mathieu sera incapable de gérer la force de ce qu'il ressent pour sa jeune épouse.

Extrait vidéo

"La connexion est vraiment là sur tous les niveaux"

Julie et Mathieu franchissent une nouvelle étape dans leur relation

"Entre nous c'est hyper physique"

Perrine et Alexandre se révèlent plus complices que jamais dans la voiture