"Top Chef" mercredi 1er avril 2026 sur M6, 5ème épisode au Cirque Jules Verne d'Amiens, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 1er avril 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 5ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" qui se déroulera au Cirque Jules Verne d'Amiens.

Technique, rigueur, précision des gestes… place cette semaine à l’excellence avec les Meilleurs Ouvriers de France. Véritables gardiens du savoir-faire culinaire français, ils incarnent un idéal auquel aspirent de nombreux chefs : décrocher un jour le prestigieux col bleu-blanc-rouge.

Pour cette cinquième semaine de concours, les candidats vont vivre une véritable immersion dans l’univers du concours des MOF. Direction le Cirque Jules Verne d’Amiens, transformé pour l’occasion en arène culinaire où ils devront affronter un marathon de défis techniques.

Voici ce qui attend les candidats...

Durant toute l’émission, les candidats seront épaulés par Philippe Etchebest et départagés par le jury & les MOF invités : Michel Roth, Guy Krenzer et Christophe Raoux.

Dans cette arène culinaire, qui saura impressionner les chefs par sa maîtrise des gestes et son respect des grandes techniques de la cuisine française ?

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

"Bon, concrètement, je vais manger du sperme."

Ce candidat prépare un plat pour les chefs à base de laitance de poisson !

"J’aime beaucoup son attitude."

Ce candidat attire tout particulièrement l’attention du chef Philippe Etchebest lors de la préparation de son plat !