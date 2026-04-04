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"Le gala de Paul Mirabel (avec de l'aide)" à revoir sur CSTAR lundi 6 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 382
"Le gala de Paul Mirabel (avec de l'aide)" à revoir sur CSTAR lundi 6 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 à 21:10, CSTAR vous proposera de revoir "Le gala de Paul Mirabel (avec de l'aide)" capté le 7 décembre 2021 à Montreux.

Paul Mirabel était aux commandes du prestigieux Gala de Clôture de l’édition 2021 du Montreux Comedy Festival, le festival d’humour francophone numéro 1 !

Et c’est entouré de grandes stars de l’humour francophone, que la révélation de l’édition 2019, a pris les rênes de ce gala d’exception. Sous pression pour assurer le rôle qui lui a été confié, Paul Mirabel a vu les choses en
grand, en invitant des humoristes stars pour le coacher, ainsi que des fidèles de la scène mythique de Montreux.

Il n’est pas impossible que ses invités lui réservent des surprises ou transforment l’expérience en bizutage sympathique...

Avec : Gad Elmaleh, Nora Hamzawi, Jérémy Ferrari, Artus, Caroline Vigneaux, Thomas VDB, Guillermo Guiz, Roman Frayssinet, Lenny M’Bunga et la participation de Florence Foresti et Jamel Debbouze.

Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 14:37
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