"Danse avec les stars" vendredi 10 avril 2026 sur TF1, objectif finale

Vendredi 10 avril 2026 à 21:10 sur TF1, Camille Combal présentera la demi-finale de "Danse avec les stars" dans laquelle les personnalités encore en compétition vont devoir sur surpasser pour accéder à la grande finale.

Après l'élimination de Marcus la semaine dernière, ils ne sont plus que quatre portes de cette finale : Juju Fitcats, (youtubeuse et animatrice), Maghla (streameuse la plus suivie de France), Samuel Bambi (humoriste) et Lucie Bernardoni (chanteuse, parolière et coach vocale). Seuls trois d'entre eux pourront y accéder.

Le premier défi de la soirée sera de réussir l'épreuve d'improvisation. Pour la première fois, les célébrités auront carte blanche : musique, décor et chorégraphie.

Juju Fitcats, Maghla, Samuel Bamb et Lucie Bernardoni vont devoir prouver que leur place est en finale...

Un seul faux pas et tout peut basculer

Qui va gagner sa place en finale ? Qui sera éliminé aux portes de la grande finale ?

"Danse avec les stars", objectif finale, vendredi 10 avril 2026 à 21:10 sur TF1.