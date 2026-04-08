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"Jean-Louis Aubert, 50 ans avec vous" sur France 3 vendredi 10 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 avril 2026 168
"Jean-Louis Aubert, 50 ans avec vous" sur France 3 vendredi 10 avril 2026 © Diane Roudeix - Morgane Production

Vendredi 10 avril 2026 à 21:10, France 3 vous invite à célébrer les 50 ans de carrière de Jean-Louis Aubert dans un prime événement exceptionnel, construit autour de la captation de son concert à Paris La Défense Arena en décembre 2025, une soirée hors norme devant des dizaines de milliers de spectateurs.

Des premières déflagrations de Téléphone aux grandes heures d’une carrière solo qui n'en finit pas de grandir, 50 ans avec vous suit le fil d'une vie consacrée à la scène et au public.

La set list, comme un fil rouge, voit défiler la carrière inégalable de l’artiste et nos plus précieux souvenirs. Entre deux morceaux, Jean-Louis Aubert se raconte : à cœur ouvert, avec cette sincérité qui le caractérise tant. Des archives rares (souvent inédites) viennent ponctuer ce voyage dans le temps, d'une histoire musicale qui est aussi, profondément, la nôtre.

50 ans avec vous est la célébration d'un lien unique, celui que Jean-Louis Aubert entretient depuis cinquante ans avec ceux qui l'écoutent, le suivent, le chantent. Une traversée intime et musicale dans l’univers d’un artiste majeur de la chanson française.

Avec la participation de Vianney, Louane, Raphaël et -M-.

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