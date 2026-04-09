"Les Traîtres", 3ème épisode samedi 11 avril 2026 sur M6 avec Eric Antoine (vidéo)

Samedi 11 avril 2026 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 3ème épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après l'élimination de Christian Millette, Emmanuel Petit, bannis par les Traîtres, Sundy Jules, second éliminé lors de la Table Ronde par les Loyaux de son propre camp, et l'abandon de Passe-Partout, la partie continue au Château de Bournel, berceau de traîtrise.

Issa Doumbia, qui a occupé le rôle inédit du Traître Maudit pendant 48 heures a rejoint les autres Traîtres après les avoir démasqués en 48 heures.

Dans la prochaine table ronde, les Traîtres seront en danger comme jamais. Des suspicions se portent, à juste titre, sur Fatou et Adriana Karembeu. Pour sauver leurs peaux, les Traîtres seront prêts à tout, y compris à se trahir entre eux ! Les Loyaux vont-ils enfin éliminer un Traître ?

Loyaux et Traîtres, aucun d'entre eux n'est prêt pour ce qui les attend dans les épreuves aux côtés d'Eric Antoine !

Extrait vidéo

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