"Mariés au premier regard" lundi 20 avril 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 9ème épisode (vidéo)

Lundi 20 avril 2026 à 21:10, M6 diffusera le neuvième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le neuvième épisode :

Vous verrez que le parcours ne va pas se simplifier pour Stéphane, sa mère restant toujours braquée.

Vous retrouverez Jenna et Laurent, à un tournant de leur histoire. Alors qu'elle était complètement bloquée, incapable de s'ouvrir depuis son second regard avec Laurent, Jenna va vivre un moment très difficile qui va bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur son mari...

Le retour à la réalité, après la parenthèse enchantée de leur lune de miel, sera très difficile pour Julie et Mathieu. Fous amoureux, être séparés est un déchirement pour eux. Mais passée l'euphorie de leurs retrouvailles, les premiers désaccords apparaitront et viendront tester la force de leur amour.

Extrait vidéo

"C’est quelqu’un dont je pourrais tomber amoureuse."

Jenna découvre une autre facette de Laurent… et ça ne la laisse pas indifférente

"J’ai sacrifié quelques robes que je ne mettais plus pour toi… sache que c’est une preuve d’amour."

Julie a tout donné pour que Mathieu se sente bien et puisse s’installer chez elle...