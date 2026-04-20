recherche
Divertissements

"La grande régalade" avec Cyril Hanouna, mercredi 22 avril 2026 sur W9

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 avril 2026 106
"La grande régalade" avec Cyril Hanouna, mercredi 22 avril 2026 sur W9

Cyril Hanouna vous donne rendez-vous mercredi 22 avril 2026 à 21:15 sur W9 pour une nouvelle édition inédite de "La grande régalade" qui sera diffusée en direct.

Entouré de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna voit les choses en grand pour offrir aux téléspectateurs une soirée spectaculaire, placée sous le signe de la générosité, du partage et de l’émotion.

Tout au long de la soirée, les surprises s’enchaînent et les rêves les plus fous prennent vie.

Entre rires et instants bouleversants, Cyril Hanouna et son équipe vivront, eux aussi, des expériences uniques à travers des séquences surprenantes, conçues spécialement pour l'occasion.

Plus qu’une émission, c'est une véritable célébration du partage et de la solidarité.

Dernière modification le lundi, 20 avril 2026 12:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les visiteurs&quot; avec Christian Clavier et Jean Reno à revoir sur TMC mercredi 22 avril 2026 (vidéo)

"Les visiteurs" avec Christian Clavier et Jean Reno à revoir sur TMC mercredi 22 avril 2026 (vidéo)

20 avril 2026 - 12:36

Sur le même thème...

8ème épisode de &quot;Top Chef&quot; mercredi 22 avril 2026 sur M6, surprises au Jardin d'Acclimatation (vidéo)

8ème épisode de "Top Chef" mercredi 22 avril 2026 sur M6, surprises au Jardin d'Acclimatation (vidéo)

20 avril 2026 - 12:04

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 19 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vi…

18 avril 2026 - 20:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...