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"Qui veut être mon associé ?" : Le casting de la saison 7 est ouvert, voici comment vous inscrire

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 201
"Qui veut être mon associé ?" : Le casting de la saison 7 est ouvert, voici comment vous inscrire

La production de l'émission "Qui veut être mon associé ?" ouvre le casting de la 7ème saison qui sera diffusée sur M6 en 2027. Voici toutes les informations pour vous inscrire.

Vous êtes à l’origine d’un projet original, innovant et qui a l’ambition de changer le quotidien des français.

Vous vous trouvez à un stade crucial de votre développement et avez besoin de conseils et de financements pour sauver ou agrandir votre société.

Vous cherchez à lever des fonds pour valider la croissance de votre entreprise.

"Qui veut être mon associé ?" peut vous aider !

L'émission vous offre la possibilité de rencontrer des investisseurs au succès entrepreneurial incontestable, qui sont prêts à investir de l’argent, du temps et des compétences dans vos projets !

Votre mission : les convaincre de vous faire confiance et de s’investir à vos côtés !

Serez-vous capable de transmettre votre passion et de défendre vos convictions ?

Inscrivez-vous sans tarder à la prochaine saison de "Qui veut être mon associé ?" sur ce lien > https://shortaudition.com/entrepreneuriat

Dernière modification le jeudi, 23 avril 2026 14:04
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