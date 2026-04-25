"Mariés au premier regard" lundi 27 avril 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 10ème épisode (vidéo)

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.
Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !
Dans le dixième épisode :
Stéphane parviendra-t-il à faire abstraction du malaise de sa mère pour vivre ce premier regard qui pourrait changer sa vie ?
Quant à Perrine et Alexandre, malgré le bonheur de vivre un voyage de noces à leur image, exceptionnel et plein de folies, des mises au point seront nécessaires bouleversant Alexandre et le poussant à se remettre en question.
Vous retrouverez Lucille et Alex ainsi que Mélanie et Antoine. Le fossé entre les deux couples ne va pas cesser de s'élargir...
|Extrait vidéo
"Il a peut-être du mal à exprimer ses sentiments"
En plein doute, Mélanie partage avec sa sœur ses craintes de ne pas plaire à son mari.
"Avec Antoine on est plus sages"
Si la connexion semble immédiate entre Alex et Lucile, Mélanie et Antoine font preuve de plus de retenue.