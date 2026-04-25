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"Mariés au premier regard" lundi 27 avril 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 10ème épisode (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 202
"Mariés au premier regard" lundi 27 avril 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 10ème épisode (vidéo)

Lundi 27 avril 2026 à 21:10, M6 diffusera le dixième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le dixième épisode :

Stéphane parviendra-t-il à faire abstraction du malaise de sa mère pour vivre ce premier regard qui pourrait changer sa vie ?

Quant à Perrine et Alexandre, malgré le bonheur de vivre un voyage de noces à leur image, exceptionnel et plein de folies, des mises au point seront nécessaires bouleversant Alexandre et le poussant à se remettre en question.

Vous retrouverez Lucille et Alex ainsi que Mélanie et Antoine. Le fossé entre les deux couples ne va pas cesser de s'élargir...

Extrait vidéo

"Il a peut-être du mal à exprimer ses sentiments"
En plein doute, Mélanie partage avec sa sœur ses craintes de ne pas plaire à son mari.

"Avec Antoine on est plus sages"
Si la connexion semble immédiate entre Alex et Lucile, Mélanie et Antoine font preuve de plus de retenue.

 

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 12:51
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