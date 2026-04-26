La pièce "Moi, moi et François B." rediffusée sur France 4 mardi 28 avril 2026 (vidéo)

Mardi 28 avril 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Moi, moi et François B.", une pièce écrite par Clément Gayet qui met en scène François Berléand dans son propre rôle.

L'histoire en quelques lignes...

François Berléand, de mauvaise humeur et en retard pour une représentation de Dom Juan de Molière, attend son taxi dans la rue.

De manière inexplicable, il se retrouve subitement enfermé dans une agence de voyage sans porte ni fenêtre. Il est piégé aux côtés de Vincent (Sébastien Castro), un jeune auteur farfelu et inculte, qui prétend être, lui aussi, otage et qui va, par son comportement, pousser François Berléand au bord de la folie.

Pour tenter de s'échapper de cette situation absurde, François Berléand est contraint de recourir à diverses stratégies : menaces, mensonges, supplications et séduction.

Alors qu'il croit enfin avoir trouvé un moyen de s'évader, il est confronté à une vérité stupéfiante qui remet en question toute sa perception de la réalité.