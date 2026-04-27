9ème épisode de "Top Chef" mercredi 29 avril 2026 sur M6 dans les cuisines de "Scènes de ménages" (vidéo)

Mercredi 29 avril 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 9ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" dans lequel les candidats encore en lice ont rendez-vous dans les cuisines des comédiens de la série "Scènes de ménages".

Les grands chefs s’expriment en travaillant des produits d’exception mais ils mettent aussi tout leur talent et génie pour sublimer de simples produits du quotidien, des produits que nous avons tous dans nos frigos ou placards à la maison ! Et c’est le défi du jour pour les candidats qui vont devoir transformer ces ingrédients ordinaires en plats extraordinaires !

Et pour cette journée spéciale, ce sont les frigos les plus emblématiques du petit écran qui vont leur servir de garde-manger. Les couples de "Scènes de Ménages", incarnés notamment par Gérard Hernandez, Anne-Elisabeth Blateau, David Mora, Grégoire Bonnet, Claire Chust et Vinnie Dargaud, leur ouvrent les portes de leur cuisine pour relever le défi.

À chaque couple un frigo et un profil familial différent : produits de la ferme, sodas, goûters pour enfants ou encore produits industriels.

Alors qui arrivera à impressionner chefs et comédiens avec des produits du quotidien ?

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

"Tu es c** ou quoi ?"

Battle de programmes : qui des chefs ou des acteurs de Scènes de ménages connaît le mieux le programme de l’autre ?

"Je ne pensais pas un jour servir une sauce cordon bleu à 5 chefs étoilés."

Cette candidate réalise une sauce en mixant du cordon-bleu...