"Cabane : un rêve à construire" en Mayenne et en Bourgogne sur NOVO19 mercredi 29 avril 2026

Mercredi 29 avril 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera les deux premiers numéros de "Cabane : un rêve à construire", un divertissement inédit dans lequel deux artisans construisent des cabanes originales pour réaliser le rêve de quelqu’un.

Manu et Attila, constructeurs de cabanes renommés, parcourent la France pour relever un défi hors norme : réaliser, dans le plus grand secret, une cabane unique !

À l’origine de chaque projet, un complice qui souhaite exaucer le rêve d’un proche. À l’arrivée, une surprise totale. Entre défi de construction et aléas logistiques ou climatiques, Manu et Attila disposent de seulement 4 jours de chantier, un temps imparti sous haute tension pour imaginer et bâtir une cabane sur mesure.

Mais "Cabanes : un rêve à construire" va plus loin. À chaque épisode, c’est toute une région qui se révèle. Manu et Attila font preuve d’ingéniosité en s’adaptant aux spécificités de chaque territoire, en s’appuyant sur les paysages, la géographie des sites et les ressources locales, tout en privilégiant l’usage de matériaux recyclés. Artisans passionnés et savoir faire locaux enrichissent leurs créations.

Chaque cabane devient alors bien plus qu’un refuge : un lieu chargé d’émotion et le reflet vibrant d’un territoire.

Épisode 1 • La Mayenne

En Mayenne, Olivier et sa femme Domitille préparent une surprise pour Alain, son père : une cabane-refuge où il pourra partager des moments précieux avec son petit-fils.

Pendant 4 jours, Manu et Attila vont s’atteler à ce défi. Mais entre la structure triangulaire complexe et un bois de bardage livré trop vert, le chantier prend du retard.

En s’appuyant sur les artisans locaux et les ressources mayennaises, les constructeurs redoublent d’ingéniosité pour livrer une cabane à la hauteur des rêves d’Alain.

Épisode 2 • La Bourgogne

En Bourgogne, une mère et sa fille se lancent dans une mission secrète : offrir au papa un cadeau inoubliable, une cabane entièrement sur mesure.

Manu et Attila n’ont que 3 jours pour relever le défi. Un chantier intense, pour une cabane exigeante, en forme hexagonale et avec une terrasse à 180 degrés. Mais des erreurs pendant la construction vont mettre à mal le chantier.

Heureusement, Manu et Attila vont pouvoir s’appuyer sur le savoir‑faire bourguignon pour donner vie à cette cabane pas comme les autres.