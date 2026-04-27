"Cousu Main", 5ème semaine de compétition mercredi 29 avril 2026 sur RMC Life, demi-finale (vidéo)

Mercredi 29 avril 2026 à 21:10, Cristina Cordula vous donne rendez-vous sur RMC Life pour suivre la cinquième semaine de compétition de la nouvelle saison de "Cousu Main".

Pour cette nouvelle saison, le programme se réinvente presque entièrement : un nouvel atelier en plein cœur de Paris, un jury inédit et huit nouveaux couturiers amateurs prêts à relever tous les défis pour tenter de décrocher le très convoité « Prix du meilleur couturier amateur de France ».

Cette année, les candidats se distinguent par une maîtrise technique impressionnante et une créativité sans limites. De quoi surprendre Morgane et Régine, les deux nouvelles expertes du concours, qui leur ont imaginé des épreuves techniques, et de customisation, aussi audacieuses qu’exigeantes. Le tout, sous l’œil expert et bienveillant de la pétillante Cristina Cordula, pour une saison qui s’annonce déjà… « Magnifaïk » !

Le déroulé de la compétition

Chaque semaine, les candidats se retrouvent à l’atelier pour relever deux épreuves successives, réalisées dans un temps limité.

La première épreuve, technique, les invite à confectionner une pièce à partir d’un patron imposé. Précision des coupes, qualité des assemblages et soin des finitions sont au coeur de cet exercice exigeant, qui met en lumière leur savoir-faire et leur sens du détail.

La seconde épreuve laisse place à une créativité plus libre. À partir d’un vêtement existant, les candidats imaginent une transformation en upcycling, repensant volumes, lignes et usages pour proposer une version renouvelée et personnelle de la pièce d’origine.

Ces défis s’articulent autour d’un thème spécifique, allant de l’univers de l’enfance au « Made in USA », en passant par la mode des années 90, afin de stimuler l’imagination et la créativité des amateurs.

À l’issue de ces deux temps forts, le jury évalue l’ensemble des créations et un candidat quitte alors l’aventure. Les autres poursuivent la compétition, déterminés à aller toujours plus loin afin de gagner le concours "Cousu Main" !

Épisode 5 • Demi-finale : Mode in France

Cinquième semaine de compétition dans "Cousu main". Ils ne sont plus que quatre couturiers amateurs en lice, et c'est déjà la demi-finale.

Cette semaine, place à une spéciale "Made in France". Berceau de la haute couture, la France est une référence mondiale, et les candidats vont devoir être à la hauteur.

Pour le patron imposé, ils réaliseront une pièce iconique des années 60 : le blouson en vinyle, inspiré de la maison Courrèges. Une création technique, conçue dans des matières exigeantes (vinyle, similicuir, toile enduite). Et détail important : le blouson devra être réalisé pour Cristina, qui défilera avec les créations des couturiers.

Pour l'épreuve de customisation, les candidats revisiteront une autre signature française : la dentelle. À partir de rideaux ou de nappes, ils devront imaginer une pièce moderne, élégante et tendance, en sublimant ce savoir-faire d'exception.

À l'issue de cette demi-finale, seuls trois couturiers décrocheront leur place pour la grande finale.