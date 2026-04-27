"Le maillon faible" : une édition spéciale « Traîtres » sera diffusée le 21 mai 2026 sur M6

Olivier Minne vous donne rendez-vous sur M6 jeudi 21 mai 2026 à 21:10 pour une édition spéciale du "Maillon faible" dans laquelle il a réunit 16 personnalités. Leur point commun ? Avoir marqué leur passage dans l'émission "Les Traîtres"...

Le jeu mythique revient pour une édition exceptionnelle qui réunit 16 personnalités ayant marqué l’émission « Les Traîtres », placée sous le signe de la stratégie et de la culture générale.

Après avoir manipulé, bluffé et trahi dans les couloirs d’un château, ces célébrités vont devoir affronter une toute autre épreuve : répondre juste, et vite. Cette émission spéciale promet un véritable règlement de comptes.

Les inimitiés et rancœurs issues des traîtres ressurgiront-elles dans le jeu ? Par vengeance, les traîtres seront-ils désignés maillon faible ?

Dans cette émission, la stratégie ne suffit plus : la connaissance aura aussi un rôle primordial pour rester en jeu.

Alors qui de ces 16 personnalités ne sera pas le Maillon Faible ?

Les 16 personnalités qui vont jouer au Maillon Faible :

Dans la première émission : Sophie Davant, Armelle, André Bouchet, Arié Elmaleh, Ginger Bitch, Major Mouvement, Nicole Ferroni, Emmanuel Petit.

Dans la seconde émission : Frédérique Bel, Logfive, Christine Bravo, Sylvie Tellier, Studio Danielle, David Douillet, Anthony Colette, Isabelle Morini-Bosc.