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Laurence Boccolini fera son retour à la TV le 19 mai 2026 sur W9 dans "On connaît la chanson"

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 avril 2026 298
Laurence Boccolini fera son retour à la TV le 19 mai 2026 sur W9 dans "On connaît la chanson"

Pour notre plus grand plaisir, Laurence Boccolini fera son grand retour en prime time à la télévision le 19 mai 2026 sur W9 avec un nouveau divertissement musical : "On connait la chanson".

Pour cette première édition, place à une spéciale années 90. L’occasion de (re)découvrir les titres qui ont marqué toute une génération, à travers des jeux à la fois surprenants et divertissants.

Autour de l’animatrice, 12 personnalités venues d’horizons et de générations variés s’affrontent dans une série de jeux mêlant quiz, épreuves musicales et défis décalés. Au fil des manches, performances live, surprises et moments de complicité s’enchaînent.

Entre nostalgie, rires et compétition, On connaît la chanson célèbre la musique pendant une soirée où chacun pourra tester ses souvenirs… et peut-être prouver qu’il connaît vraiment la chanson !

Alors quelle personnalité tirera son épingle du jeu et décrochera le trophée de cette spéciale années 90 ?

Les 12 personnalités de ce premier numéro : Malika Ménard, Nawarra, Gwendal Marimoutou, Keen’V, Ève Angeli, Jordan Deluxe, Bernard Minet, Ariane Brodier, Chicandier, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc et Maxime Dereymez.

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