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"Mask Singer" vendredi 1er mai 2026 sur TF1 avec Booder et la première star internationale

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 194
"Mask Singer" vendredi 1er mai 2026 sur TF1 avec Booder et la première star internationale

Vendredi 1er mai 2026, Camille Combal vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 pour le deuxième numéro de la 9ème saison de "Mask Singer" qui va accueillir sa première star internationale.

Après l'élimination la semaine dernière de l'Avocat, costume dans lequel se cachait la comédienne Firmine Richard, l'enquête se poursuit sur TF1.

Pour son deuxième numéro, "Mask Singer" vous propose une soirée exceptionnelle avec de nouveaux costumes, de nouvelles enquêtes mais aussi l'arrivée de la première star internationale de la saison suivi par plus de 100 millions d'abonnés.

Les enquêteurs auront aussi la surprise de voir Booder débarquer pour mener l'enquête à leurs côtés, entre deux fous rires.

Et ils ne seront pas au bout de leurs surprises avec une grande première mondiale sur le plateau  : un personnage ne portera pas de masque, mais il sera rendu méconnaissable par le maquillage. 

La plus grande enquête musicale de France se poursuit sur TF1, vendredi 1er mai à 21:10.

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 10:52
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