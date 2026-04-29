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"La Carte aux Trésors" en Gironde vendredi 1er mai 2026 sur France 3 avec Cyril Féraud

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 103
"La Carte aux Trésors" en Gironde vendredi 1er mai 2026 sur France 3 avec Cyril Féraud

Vendredi 1er mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel inédit de "La Carte aux Trésors" dans lequel Cyril Féraud vous emmènera en Gironde, au cœur de l'Entre-deux-Mers, entre Dordogne et Garonne.

Cyril Féraud emmène les candidats au cœur de la petite Toscane de Gironde, à l'Entre-deux-Mers, entre Dordogne et Garonne. Créatures fantastiques sculptées, savoir-faire des maîtres du fer et sources aux vertus étonnantes composent cette aventure entre légendes et patrimoine.

Entre les eaux de la Dordogne et celles de la Garonne, le terrain de jeu s’étend à travers des paysages riches et variés, en passant notamment par La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne et La Réole. Un territoire chargé d’histoire où patrimoine, nature et traditions s’entremêlent.

Au programme de cette nouvelle aventure : des énigmes, des défis et des paysages aux identités multiples.

Deux nouveaux candidats, Pauline (rouge) et Maxime (bleu), vont s’affronter dans cette course contre la montre à la recherche des fameuses capsules cachées.

Au fil de leur parcours, ils partiront sur les traces de créatures fantastiques sculptées il y a près de mille ans par des tailleurs de pierre, découvriront le savoir-faire méconnu des maîtres du fer dont les œuvres d’une grande finesse ornent encore la région, et tenteront de percer le mystère d’une eau réputée pour ses vertus surprenantes.

Entre légendes, artisanat d’exception et croyances populaires, cette nouvelle étape promet une immersion fascinante au cœur d’un territoire aussi discret que remarquable.

Un jeu toujours en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

Le trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à des contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps tels « L'énigme sans hélico », dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé et « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois.

La carte aux trésors privilégie l'interactivité avec le public. La carte de jeu est désormais disponible pendant la diffusion grâce à un QR Code affiché dans l’émission. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites auxquels peuvent accéder les candidats.

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 11:32
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