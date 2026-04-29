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Renaud Capuçon à l'Olympia : "Les Choses de la vie - Cinéma II" sur France 4 vendredi 1er mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 247
Renaud Capuçon à l'Olympia : "Les Choses de la vie - Cinéma II" sur France 4 vendredi 1er mai 2026

Après le succès de son album « Cinéma », Renaud Capuçon poursuit son exploration des musiques du 7ème art sur la scène de l'Olympia dans « Les Choses de la vie - Cinéma II ». Un concert à revoir sur France 4 vendredi 1er mai 2026 à 21:00.

Renaud Capuçon, entouré des artistes Les siècles et sous la direction de Duncan Ward, partage ses morceaux choisis écrits par les plus éminents compositeurs français de musique de films.

Tout au long de ce concert, vous serez bercés par la tendresse des mélodies de Georges Delerue (Le Dernier Métro, Rich and Famous…), Francis Lai (Love Story) et Michel Legrand (L’Affaire Thomas Crown) ou transportés au cœur de l’histoire avec Gabriel Yared (Le Patient anglais), Maurice Jarre (Lawrence d’Arabie) et Alexandre Desplats (The Shape of Water).

Vous redécouvrirez des pages célèbres comme Les Feuilles mortes de Joseph Kosma ou Les Aventures de Rabbi Jacob de Vladimir Cosma, La Chanson d’Hélène de Philippe Sarde.

Le cinéma se regarde, mais s’écoute aussi. Cinéphile ou amateur de belle musique, rendez-vous avec Renaud Capuçon vendredi 1er mai 2026  à 21:00 sur France 4.

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 11:37
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