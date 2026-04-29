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"Le Bigdil" : Spéciale disco, vendredi 1er mai 2026 sur RMC Story (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 106
"Le Bigdil" : Spéciale disco, vendredi 1er mai 2026 sur RMC Story (vidéo)

Vendredi 1er mai 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera sur RMC Story un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" dans lequel Vincent et Bill se mettent à l'heure du disco avec des épreuves aussi déjantées que festives.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale disco

Cette semaine, les boules à facettes et les paillettes envahissent le plateau du "Bigdil"Vincent et Bill se mettent à l'heure du disco, avec des épreuves aussi déjantées que festives.

Les candidats vont devoir garder le rythme pour espérer repartir les bras chargés de cadeaux. Le principe du jeu ne change pas : enchaîner les défis, gagner… puis hésiter. Faut-il sécuriser ses gains ou tenter le rideau, au risque de tout perdre… ou de décrocher le gros lot ?

Danse synchro, serveur étourdi, chamboule-disco : des épreuves pleines de surprises qui promettent des moments aussi drôles qu'imprévisibles.

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 13:12
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