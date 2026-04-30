"Les Traîtres", 6ème épisode samedi 2 mai 2026 sur M6 avec Eric Antoine (vidéo)

Samedi 25 avril 2026 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 6ème et avant-dernier épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après les éliminations d'Armelle (loyale) lors de la dernière table ronde, la partie continue au Château de Bournel, berceau de traîtrise.

Plus que jamais en danger et sur la sellette, loin de céder à la pression Fatou va contre-attaquer ! Va-t-elle réussir un nouveau coup de maître lors de la table ronde ?

De son côté, plus machiavélique que jamais, Eric Antoine a décidé de chambouler toute la partie...

Loyaux et Traîtres, aucun d'entre eux n'est prêt pour ce qui les attend cette semaine !

Extrait vidéo

"Elle essaie de faire un lavage de cerveau auprès de tout le monde"

Fatou Guinéa tente le tout pour le tout lors de la table ronde...