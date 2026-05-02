La 37ème Cérémonie des Molières diffusée sur France 2 lundi 4 mai 2026, voici les nommés

Lundi 4 mai 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera en direct la 37ème Cérémonie des Molières depuis le théâtre des Folies Bergère. Voici les nommés dans chaque catégorie.

La Cérémonie des Molières est depuis de nombreuses années le point d'orgue de l’engagement de France Télévisions et de la direction de la culture en faveur du théâtre et de tous les spectacles vivants.

La 37ème cérémonie des Molières, menée par Alex Vizorek, sera retransmise en direct sur France 2 depuis le théâtre des Folies Bergère et récompensera, dans 19 catégories, les acteurs de la création théâtrale.

Les nommés de cette 37ème édition :

Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public

Christophe Montenez dans Hamlet

dans Hamlet Louis Arène dans Makbeth

dans Makbeth Éric Elmosnino dans Le Misanthrope

dans Le Misanthrope Laurent Lafitte dans La Cage aux folles

Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé

Jérôme Kircher dans Amadeus

dans Amadeus François Morel dans « Art »

dans « Art » Olivier Saladin dans « Art »

dans « Art » Jean-Paul Rouve dans Le Bourgeois gentilhomme

Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public

Ludivine Sagnier dans Bovary Madame

dans Bovary Madame Elsa Lepoivre dans Hécube, pas Hécube

dans Hécube, pas Hécube Marina Hands dans Une mouette

dans Une mouette Romane Bohringer dans Scènes de la vie conjugale

Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé

Josiane Balasko dans Ça, c’est l’amour

dans Ça, c’est l’amour Magali Genoud dans Le Dernier Cèdre du Liban

dans Le Dernier Cèdre du Liban Charlotte Matzneff dans La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob

dans La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob Clotilde Daniault dans Le Procès d’une vie

Molière du comédien dans un second rôle

Laurent Stocker dans Les Femmes savantes

dans Les Femmes savantes François Marthouret dans Le Misanthrope

dans Le Misanthrope Azeddine Benamara dans Le Dernier Cèdre du Liban

dans Le Dernier Cèdre du Liban Julien Cigana dans La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob

Molière de la comédienne dans un second rôle

Marlène Saldana dans Bovary Madame

dans Bovary Madame Séphora Pondi dans Hécube, pas Hécube

dans Hécube, pas Hécube Élodie Colin dans Le Chant des lions

dans Le Chant des lions Jeanne Arènes dans Le Procès d’une vie

Molière de la révélation masculine

Maxime Pambet dans L'Abolition des privilèges

dans L'Abolition des privilèges Nemo Schiffman dans KATTE

dans KATTE Lancelot Cherer dans Fin, Fin et Fin

dans Fin, Fin et Fin Antoine Le Provost dans Cher Evan Hansen

Molière de la révélation féminine

Coraline Kerléo dans Les Petites Filles modernes

dans Les Petites Filles modernes Marie Malaquias dans Les Petites Filles modernes

dans Les Petites Filles modernes Marina Pangos dans Le Chant des lions

dans Le Chant des lions Maëlis Adalle dans Le Dernier Cèdre du Liban

Molière du théâtre public

La guerre n’a pas un visage de femme d’après Svetlana Alexievitch

I Will Survive

Makbeth

Les Petites Filles modernes

Molière du théâtre privé

Amadeus

« Art »

Made in France

Le Procès d’une vie

Molière de l'auteur francophone vivant

Tiago Rodrigues pour Hécube, pas Hécube

pour Hécube, pas Hécube Joël Pommerat pour Les Petites Filles modernes

pour Les Petites Filles modernes Virginie Despentes pour Romancero Queer

pour Romancero Queer Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget pour Made in France

et pour Made in France Barbara Lamballais et Karina Testa , pour Le Procès d’une vie

et , pour Le Procès d’une vie Mélody Mourey pour La Zone indigo

Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre public

Julie Deliquet pour La guerre n‘a pas un visage de femme

pour La guerre n‘a pas un visage de femme Lorraine de Sagazan pour Léviathan

pour Léviathan Louis Arène pour Makbeth

pour Makbeth Joël Pommerat pour Les Petites Filles modernes (titre provisoire)

Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé

Olivier Solivérès pour Amadeus

pour Amadeus François Morel pour « Art »

pour « Art » Charlotte Matznef pour Le Chant des lions

pour Le Chant des lions Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget pour Made in France

Molière de la comédie

Cochons d’Inde

Fin, Fin et Fin

La Jalousie

Potiche

Molière du spectacle musical

La Cage aux folles

Chicago le musical

La Petite Boutique des horreurs

Molière de l'humour

Ahmed Sylla dans Origami

dans Origami Alex Lutz dans Sexe, Grog, et Rocking Chair

dans Sexe, Grog, et Rocking Chair Alison Wheeler dans La Promesse d’un soir

dans La Promesse d’un soir Valérie Lemercier dans Valérie Lemercier au Théâtre Marigny

Molière seul(e) en scène

La Disparition

Les Frottements du coeu

On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie

Portrait de Rita

Molière du jeune public

Casse-Noisette ou le Royaume de la nuit

Je suis trop vert

Mulan

Oliver Twist

Molière de la création visuelle et sonore