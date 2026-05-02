La 37ème Cérémonie des Molières diffusée sur France 2 lundi 4 mai 2026, voici les nommés

La Cérémonie des Molières est depuis de nombreuses années le point d'orgue de l’engagement de France Télévisions et de la direction de la culture en faveur du théâtre et de tous les spectacles vivants.
La 37ème cérémonie des Molières, menée par Alex Vizorek, sera retransmise en direct sur France 2 depuis le théâtre des Folies Bergère et récompensera, dans 19 catégories, les acteurs de la création théâtrale.
Les nommés de cette 37ème édition :
Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public
- Christophe Montenez dans Hamlet
- Louis Arène dans Makbeth
- Éric Elmosnino dans Le Misanthrope
- Laurent Lafitte dans La Cage aux folles
Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé
- Jérôme Kircher dans Amadeus
- François Morel dans « Art »
- Olivier Saladin dans « Art »
- Jean-Paul Rouve dans Le Bourgeois gentilhomme
Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public
- Ludivine Sagnier dans Bovary Madame
- Elsa Lepoivre dans Hécube, pas Hécube
- Marina Hands dans Une mouette
- Romane Bohringer dans Scènes de la vie conjugale
Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé
- Josiane Balasko dans Ça, c’est l’amour
- Magali Genoud dans Le Dernier Cèdre du Liban
- Charlotte Matzneff dans La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob
- Clotilde Daniault dans Le Procès d’une vie
Molière du comédien dans un second rôle
- Laurent Stocker dans Les Femmes savantes
- François Marthouret dans Le Misanthrope
- Azeddine Benamara dans Le Dernier Cèdre du Liban
- Julien Cigana dans La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob
Molière de la comédienne dans un second rôle
- Marlène Saldana dans Bovary Madame
- Séphora Pondi dans Hécube, pas Hécube
- Élodie Colin dans Le Chant des lions
- Jeanne Arènes dans Le Procès d’une vie
Molière de la révélation masculine
- Maxime Pambet dans L'Abolition des privilèges
- Nemo Schiffman dans KATTE
- Lancelot Cherer dans Fin, Fin et Fin
- Antoine Le Provost dans Cher Evan Hansen
Molière de la révélation féminine
- Coraline Kerléo dans Les Petites Filles modernes
- Marie Malaquias dans Les Petites Filles modernes
- Marina Pangos dans Le Chant des lions
- Maëlis Adalle dans Le Dernier Cèdre du Liban
Molière du théâtre public
- La guerre n’a pas un visage de femme d’après Svetlana Alexievitch
- I Will Survive
- Makbeth
- Les Petites Filles modernes
Molière du théâtre privé
- Amadeus
- « Art »
- Made in France
- Le Procès d’une vie
Molière de l'auteur francophone vivant
- Tiago Rodrigues pour Hécube, pas Hécube
- Joël Pommerat pour Les Petites Filles modernes
- Virginie Despentes pour Romancero Queer
- Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget pour Made in France
- Barbara Lamballais et Karina Testa, pour Le Procès d’une vie
- Mélody Mourey pour La Zone indigo
Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre public
- Julie Deliquet pour La guerre n‘a pas un visage de femme
- Lorraine de Sagazan pour Léviathan
- Louis Arène pour Makbeth
- Joël Pommerat pour Les Petites Filles modernes (titre provisoire)
Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé
- Olivier Solivérès pour Amadeus
- François Morel pour « Art »
- Charlotte Matznef pour Le Chant des lions
- Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget pour Made in France
Molière de la comédie
- Cochons d’Inde
- Fin, Fin et Fin
- La Jalousie
- Potiche
Molière du spectacle musical
- La Cage aux folles
- Chicago le musical
- La Petite Boutique des horreurs
Molière de l'humour
- Ahmed Sylla dans Origami
- Alex Lutz dans Sexe, Grog, et Rocking Chair
- Alison Wheeler dans La Promesse d’un soir
- Valérie Lemercier dans Valérie Lemercier au Théâtre Marigny
Molière seul(e) en scène
- La Disparition
- Les Frottements du coeu
- On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie
- Portrait de Rita
Molière du jeune public
- Casse-Noisette ou le Royaume de la nuit
- Je suis trop vert
- Mulan
- Oliver Twist
Molière de la création visuelle et sonore
- Amadeus
- La Cage aux folles
- La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob
- La Petite Boutique des horreurs.