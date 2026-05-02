"Mariés au premier regard" lundi 4 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 11ème épisode (vidéo)

Lundi 4 mai 2026 à 21:10, M6 diffusera le onzième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le onzième épisode :

Lucile et Alex, Mélanie et Antoine vont continuer leur expérience à quatre et vivre ensemble leur lune de miel. Si d'un côté c'est l'amour fou, de l'autre les non-dits et les frustrations vont s'accumuler dangereusement.

Après des semaines où leur amour a été mis à rude épreuve, Julie et Mathieu vont tout tenter pour retrouver la magie de leur rencontre. Mais les retrouvailles ne vont pas être aussi merveilleuses qu'espérées.

Nous retrouverons aussi Laury et Antonin, le couple le plus compatible de l'histoire de "Mariés au premier regard" (90%). Dépassée par l'intensité de ce qu'elle ressent pour son mari, Laury va tout faire pour calmer ses peurs et démarrer la plus belle des vies avec lui.

Enfin, nous ferons la connaissance d'un nouveau célibataire qui va vivre un mariage très particulier...

Extrait vidéo

"Je n'ai pas envie que ça rende sa vie compliquée"

Confrontée à un diagnostic qui compromet ses chances de maternité, Margaux redoute que cela impacte son futur couple.

"Il y a une osmose parfaite"

La compatibilité entre Lucile et Alex se confirme à tous les niveaux...