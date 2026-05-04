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"Cauchemar en cuisine" à Langeron mercredi 6 mai 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 4 mai 2026 132
"Cauchemar en cuisine" à Langeron mercredi 6 mai 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Mercredi 6 mai 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir le numéro “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Langeron.

Dans cet inédit de "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest se rend à Langeron, un petit village de la Nièvre, où le seul restaurant est en grand danger.

Ce sont d'ailleurs des habitants de la ville qui ont fait appel au chef pour tenter de sauver l'établissement d'Aline et Luc, un couple de restaurateurs complètement dépassé.

À son arrivée, Philippe Etchebest est plongé dans l'ambiance d'un établissement figé dans le temps. Et si, niveau hygiène, il n'a rien à redire, l'organisation et la qualité des plats laissent plus qu'à désirer ! Et évidemment, la situation est bien plus grave qu'elle n'y paraît.

Pourtant, le couple bénéficie d'une longue expérience, même si elle est parfois insolite : Luc a été chef pendant plusieurs années dans un club échangiste !

Ce sont donc des patrons pleins de surprises auxquels le chef Etchebest est confronté, mais va-t-il réussir à découvrir ce qui cloche dans leur restaurant et parviendra-t-il à les sauver ?

Dernière modification le lundi, 04 mai 2026 12:03
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