"100 jours avec les douanes en action" sur CSTAR mardi 5 mai 2026

En France, les douaniers sont en première ligne face au commerce illégal en plein essor.
Aux frontières, ils se confrontent à un trafic qui ne cesse de croître. Drogues, cigarettes et médicaments sont les principaux articles concernés.
Sans relâche, les agents mènent également une guerre contre les vendeurs à la sauvette dans la rue et aussi dans les petits commerces. Contrefaçons ou marchandises frauduleuses : chaque intervention des douaniers est essentielle pour enrayer la contrebande, souvent au prix de courses-poursuites intenses.
Pendant plusieurs mois, ils sont suivis par les caméras qui les accompagnent au quotidien dans leurs missions, parfois périlleuses.