"100 jours avec les douanes en action" sur CSTAR mardi 5 mai 2026

Mardi 5 mai 2026 à 21:10, CSTAR diffusera le premier épisode de la série documentaire "100 jours avec les douanes en action" qui propose une immersion dans le quotidien mouvementé des douaniers français, en mettant en lumière leur rôle crucial dans la lutte contre l'explosion du commerce illégal.

En France, les douaniers sont en première ligne face au commerce illégal en plein essor.

Aux frontières, ils se confrontent à un trafic qui ne cesse de croître. Drogues, cigarettes et médicaments sont les principaux articles concernés.

Sans relâche, les agents mènent également une guerre contre les vendeurs à la sauvette dans la rue et aussi dans les petits commerces. Contrefaçons ou marchandises frauduleuses : chaque intervention des douaniers est essentielle pour enrayer la contrebande, souvent au prix de courses-poursuites intenses.

Pendant plusieurs mois, ils sont suivis par les caméras qui les accompagnent au quotidien dans leurs missions, parfois périlleuses.